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في عيد ميلادها السادس.. DMC تطرح سؤالا جديدا على مشاهديها

كتب:

محمد أيمن سالم
09:20 م | السبت 14 يناير 2023
إحدى المشاركات في المسابقة

إحدى المشاركات في المسابقة

فازت المتسابقة ريهام محمد بجائزة «DMC»، عقب إجابتها على سؤال طرحته القناة عن اسم البرنامج، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، وهو «مساء DMC».

 

6 سنوات ناجحة على بث قناة DMC

وتحتفل شبكة قنوات DMC، اليوم السبت، بمرور 6 سنوات ناجحة على بثها، حيث كانت القناة الموجهة لكل أفراد الأسرة المصرية بخطة برامجية ودرامية شديدة التميز أتت ثمارها عاما بعد عام ليمتد جمهور الشبكة إلى كل أنحاء الوطن العربي.

وجبات متنوعة للجمهور عبر قناة DMC

وحرصت الشبكة على تقديم وجبات متنوعة للجمهور منقسمة إلى برامج هادفة وترفيهية، بالإضافة إلى العديد من المسلسلات التي أثرت في وجدان الجمهور المصري والعربي على حد سواء.

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بقلم محمد أيمن سالم