«حياة كريمة» تعيد الحياة إلى «غرب أسوان»: تنفيذ المشروعات بأعلى جودة وفق الجدول الزمني

تفقَّد فريق من مؤسسة حياة كريمة آخر المشروعات التى يجرى العمل عليها بقرية غرب أسوان، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة، فى بيان لها اليوم ، أن أهم المشروعات التى تعمل عليها «حياة كريمة» بقرية غرب أسوان على رأسها مشروعات الصرف الصحى، بالإضافة إلى أعمال شبكات الشرب وإحلال كلى لمدرسة المداب الابتدائية.

وأضافت أن نسب تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» فى قرية غرب أسوان بلغت 50% من أعمال محطة الرفع بنجع الفرس و50% من أعمال محطة الرفع بنجع الشديد و50% من أعمال محطة الرفع بنجع المداب و50% من أعمال تنفيذ خطوط الطرد و70% من أعمال شبكات الصرف الصحى و100% من أعمال مدرسة البسيون الابتدائية و70% من أعمال شبكات مياه الشرب بقرية غرب أسوان و30% من أعمال محطة الرفع بنجع الجرانيس و50% من أعمال محطة الرفع بنجع البليدة.

وأكدت المؤسسة أن الأعمال مستمرة فى باقى القرى والمحافظات حتى الانتهاء من كافة المشاريع المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة فى شتى ربوع الجمهورية، وأن مشروعات المبادرة شهدت تطوراً ملحوظاً فى نسب التنفيذ بالقرى كافة، للانتهاء من المشروعات الخدمية، وفق الجدول الزمنى المخصص، بأعلى معايير الجودة.

«المبادرة»: الانتهاء من مشروع مركز تنمية الأسرة والطفل

وفى سوهاج أعلنت مؤسسة حياة كريمة قُرب الانتهاء من مشروع مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية بيت داوود بمركز جرجا ليدخل حيز التشغيل فى القريب العاجل، موضحة أن المشروع مقام على 1200 متر مربع، ويقدم الكثير من الخدمات، على رأسها «مركز للعلاج الطبيعى، مركز للتخاطب، حضانة، صالة للألعاب الرياضية والعلاجية، ورش للتدريب، معرض منتجات يدوية، فصل محو الأمية، عيادة تنظيم الأسرة، مركز مودة للمقبلين على الزواج»، مشيرة إلى أن المركز موجود به طريقة برايل للمكفوفين، تسهيلاً عليهم.

وأشارت المؤسسة إلى وصول قوافل «وصل الخير» إلى محافظة سوهاج، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل على التوسّع فى مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، واستمراراً لإجراءات الحماية الاجتماعية التى تقدّمها المؤسسة بتوفير الدعم الغذائى للأهالى من الفئات المستحقة والأولى بالرعاية بكل مراكز محافظة سوهاج.

توزيع 38 ألف كرتونة غذائية للأسر الأَوُلى بالرعاية ضمن مبادرة «وصل الخير» في 11 مركزاً في سوهاج

وأشارت المؤسسة إلى توزيع قوافل الصناديق الغذائية ضمن مبادرة وصل الخير بمراكز وقرى المحافظة المختلفة من خلال فرق عمل المتطوعين، موضحة أن إجمالى ما تم توزيعه 38000 كرتونة بمراكز: «البلينا، جرجا، المنشاة، دار السلام، العسيرات، سوهاج، أخميم، المراغة، طهطا، طما، جهينة»، مؤكدة استكمال التوزيع بمختلف مراكز المحافظة.