أماكن سقوط الأمطار اليوم بمحافظات مصر.. من الإسكندرية إلى أسوان

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية على الطرق

كما توقع خبراء الأرصاد الجوية، تواجد شبورة مائية على الطرق الزراعية والصحراوية المؤدية للقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية

كما اشارت توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية تساقط أمطار بنسبة حدوث تصل لـ60% ما بين متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، مع وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

تكاثر للسحب الممطرة بمحافظات مصر الشمالية الغربية

وشهدت محافظات الأسكندرية ومطروح وكفر الشيخ والبحيرة، امس الخميس، استمرار لتكاثر السحب المنفضة والمتوسطة الممطرة على السواحل الشمالية الغربية وسواحل شمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة في الشدة.

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اتخاذ كافة التدابير اللازمة نحو الحد من الأثار الناجمعة عن الظواهر الجوية المتوقعة، باستخدام الملابس الثقيلة، وعدم الخروج وقت تساقط الأمطار، والانتباه اثناء قيادة السيارات بالطرق السريعة وبخاصة اثناء الشبورة المائية.