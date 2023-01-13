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قناة الحياة تعرض تقريرا عن إنشاء محطة معالجة صرف «أبووير» في أسوان

كتب:

محمد عزالدين
07:04 م | الجمعة 13 يناير 2023
لوجو قناة الحياة

لوجو قناة الحياة

عرضت قناة «الحياة»، تقريرا عن استمرار العمل لإنشاء محطة معالجة صرف «أبووير» بقرية إقليت، في أسوان، ضمن مبادرة «حياة كريمة».

المحطة على مساحة 16 فدانا

وأشار التقرير إلى أن محطة معالجة أبووير بقرية إقليت، تقع على مساحة 16 فدانا، وتعمل بطاقة 30 ألف متر مكعب في اليوم.

ولفت التقرير إلى أن محطة معالجة أبووير بقرية إقليت، مرتبطة بـ 21 محطة رفع في قرى فطيرة ونجع عواض والرغامنة البلد وإقليت ومنيحة وقورتة ثالث.

وأوضح أن محطة معالجة أبووير بقرية إقليت، تخدم قرى وادي العرب والمنشية الجديدة ودابود ودهميت وكشتمنة ومنشية الرغامنة.

توفير 1500 فرصة عمل

ونوه التقرير إلى أن المحطة تخدم أهالي قرى السيالة والمحرقة وقورتة أول وسبيل مكي وأبوناجي وسبيل العرب، ووفرت 1500 فرصة عمل لأهالي قرى مركز كوم أمبو.

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