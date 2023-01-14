وفاء عامر وآية جمال تحتفلان مع نزلاء دار مسنين بالعيد السادس لـ DMC  

احتفلت المذيعة آية جمال الدين، والفنانة وفاء عامر مع المقيمين في إحدى دور رعاية المسنين بعيد ميلاد dmc السادس.

وقالت إحدى السيدات المقيمات في دار المسنين، إنها تحب قناة dmc كثيرا، مضيفة أنها تتابع أغلب ما تقدمه القناة مثل برنامج الشيخ خالد الجندي ورامي رضوان وإيمان الحصري، إلى جانب المسلسلات التي تقدمها القناة.

غناء المسنين في عيد DMC

وأضافت إحدى السيدات المشاركات في الحفل «كل سنة وقناة dmc بخير ومن تقدم لتقدم دائما، ودايما شاشاتنا المفضلة».

وفى نفس السياق، غنت سيدة تقيم داخل دار المسنين، أغنية «امتى هتعرف» وتفاعل معها الجمهور بالتصفيق.

اليوم المفتوح للاحتفالية

وتتواصل احتفالات dmc بمرور 6 سنوات على إطلاق القناة، حيث يأتي الاحتفال السنوي هذا العام، بشكل مبهر بعد عامين من توقف التقليد السنوي، بسبب كورونا، إذ أعلنت الشبكة عن سلسلة من المفاجآت خلال اليوم المفتوح للاحتفالية، من خلال مسابقات للجمهور وجوائز عينية كبيرة مقدمة على رأس الساعة.

ويشارك عدد من الفنانين في الاحتفال بعيد ميلاد قناة dmc، من خلال الفقرات الحوارية وجولات الشارع.