مراسل قناة القاهرة الإخبارية في أمريكا: كاليفورنيا على موعد مع العاصفة الثامنة في 3 أسابيع

قال ياسر نور الدين، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من نيويورك، إن العاصفة التي تحدثت عنها هيئة الأرصاد الأمريكية، وتضرب ولاية كاليفورنيا، هي العاصفة الثامنة في ثلاثة أسابيع فقط.

وأضاف «نور الدين»، خلال ظهوره على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن العواصف السابقة تسببت في وفاة 19 مواطنا أمريكيا على الأقل.

وتابع أنه فيما يخص الاستعدادات للعاصفة المقبلة، فإنه يتم إعلان حالة الطوارئ، كما يتم تجهيز كل المستشفيات، من أجل استقبال الحالات والمصابين.

وأوضح أن الشرطة الأمريكية أيضا على موعد مع ذلك، عن طريق تخصيص فرق وانتشارها، من أجل انتشال ومساعدة العالقين في الشوارع.

واستكمل، أن وسائل الإعلام الأمريكية، تطلق التحذيرات والتوجيهات على مدار الساعة، من أجل إخلاء بعض المناطق التي يداهمها الخطورة أكثر من غيرها، والحديث عن أماكن مناسبة للاحتماء من العاصفة.