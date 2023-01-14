في احتفالات DMC.. «يا مسافر وحدك» بشكل وطعم مختلف من نجوم الدوم

قدمت الفنانة آلاء أيوب والفنان كروان حجاج، نجوم مسابقة الدوم، أغنية «يا مسافر وحدك» غناء مشترك خلال استضافتهما في برنامج السفيرة عزيزة المذاع على فضائية DMC.

احتفالات قناة DMC

جاء ذلك خلال احتفالات قناة DMC بعيدها السادس، حيث أقامت شبكة dmc، اليوم السبت، احتفالها السنوى بعيد ميلادها الموافق 14 يناير من كل عام.

وقبل 6 سنوات انطلقت شبكة dmc الموجهة لكل أفراد الأسرة المصرية بخطة برامجية ودرامية شديدة التميز أتت ثمارها عاما بعد عام ليمتد جمهور الشبكة إلى كل أنحاء الوطن العربي.

واحتفل القائمون على dmc، بعيد ميلادها بحضور كل الإعلاميين والعاملين فى القناة وسط فرحة وسعادة كبيرة.

اليوم المفتوح للاحتفالية

وأعلنت dmc عن سلسلة من المفاجآت خلال اليوم المفتوح للاحتفالية، من خلال مسابقات للجمهور وجوائز عينية كبيرة مقدمة على رأس الساعة.

لم يخلُ اليوم المفتوح الذي أعلنت عنه شبكة dmc من مفاجآت ومفارقات، منها تقديم عدد من الجوائز واللقطات الإنسانية التي تبادلها المذيعون على الهواء، خلال احتفالية شارك فيها كل مذيعى القناة، انتهت يتقطيع تورتة عملاقة مع كل العاملين فى القناة أمام الكاميرات وخلفها.

واستهلت الإعلامية الكبيرة سناء منصور اليوم المفتوح لـ dmc، بتهنئة كل المشاهدين وكل العاملين فى القناة والمذيعين ومؤسسى الشبكة وحتى من غادروها للعمل فى أماكن آخرى، هنأتهم جميعا بعيد ميلاد القناة السادس، معبرة عن قيمة هذا المولود فى حياتها المهنية، وعلاقتها بكل فريق العمل، قالت عن بعضهم اكتشافها، وعن البعض الآخر تلاميذها، فيما خصت الإعلامى رامى رضوان بوصف خاص وقالت عنه "ابنى البكرى".