مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية.. بنية تحتية ومستقبل

حرصت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، خلال العام المالي 2021 / 2022 على التوسع الخدمي في مجال مياه الشرب والصرف الصحي التي تعد من أهم مشاريع البنية التحتية التي تخدم المواطنين فقد تم دخول الخدمة عدد من المحطات خلال العام المالي المنصرم، بجانب توسعات تم تنفيذها أيضا، وربط 18 محطة بمنظومة الإسكادا، وأعمال برنامج SRSSP.

توسعات ورفع كفاءة

قال المهندس حمدي شطا، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب بالغربية لـ«الوطن» إنه تم تنفيذ مشاريع من خطة موازنة الشركة، في العام المالي المنصرم، ففي مجال مياه الشرب تم عمل توسعات بمحطة مرشحة كفر الزيات بطاقة تصميمية 34560م3، في اليوم حيث بلغت تكلفتها المالية 151 مليون جنيه.

وأضاف شطا أنه تم إنشاء سور محطة مياه صفط تراب وسور محطة مياه بقينا بفرع المحلة الكبرى، وترميم خزان محطة مياه شرشابة وإحلال وتجديد خط مياه مرشحة زفتي بقطر 800 مم وإحلال وتجديد مأوى طلمبات محطة مياه فرع قطور وإحلال وتجديد محطة مياه ارتوازي بقرية الناوية بسمنود وإنشاء سور مأخذ محطة مياه الملاحية الجديدة وإحلال وتجديد لوحات جهد متوسط بفروع الشركة وإحلال وتجديد محطة مياه كفر ابري وإحلال وتجديد محطتي مياه سينبو، سنباط وإنشاء مخزن لأسطوانات الكلور بمحطة معالجة صناديد فرع طنطا.

منظومة الإسكادا

وأضاف المهندس حمدي شطا أنه تم الانتهاء من ربط عدد 18 محطة مرشحة ومطورة بمنظومة الإسكادا، حيث تم ربط محطات الآتية بمدينة وقرى المحلة الكبرى، وهم «المرشحة الملاحية، اليابانية، والمرشحة الجديدة، المشتل، والمرشحة القديمة، السجاعية المطورة، طنبارة المطورة، سندسيس المطور، كفر الجنينة المطورة»، وتم ربط المحطة المرشحة بالسنطة، المحطة المرشحة بزفتى، توسعات زفتى، المرشحة بالجلاء، المرشحة ببسيون، المرشحة بسمنود، المرشحة الجديدة بطنطا، الاستاد النقالي بطنطا، بلتاج المطورة بقطور، وتم الاستلام المبدئي للمشروع وجار العمل على ربط جميع أجهزة القياس بالمحطات النقالي والإرتوازي.

أعمال برنامج SRSSP بالغربية

وأشار شطا إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، نفذت مشاريع خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، عبارة عن 12 مشروعا وهم كالآتي:

- مشروع دقرن وشبل بتكلفة 76 مليون جنيه وبطول شبكة الانحدار 10.8 كم وبطول خط طرد 5 كم.

- مشروع كفر خضر وكفر مسعود بتكلفة 811 مليون جنيه وبطول شبكة الانحدار 31 كم وبطول خط طرد 2.9 كم .

- مشروع كفر الساحل ويوسف ونعمان بتكلفة 73 مليون جنيه وبطول شبكة الانحدار 7.5 كم وبطول خط طرد 2.3 كم .

- مشروع كفر الشرفا وكفر الكرسا وعزبة الأندلس بتكلفة 121 مليون جنيه وبطول شبكة الانحدار 20=2 كم وبطول خط طرد 3.5 كم .

- مشروع جناج بتكلفة 67 مليون جنيه وبطول شبكة الانحدار 19.23 كم وبطول خط طرد 2.1 كم .

- مشروع كفر سالم والشورى بتكلفة 67 مليون جنيه وبطول شبكة الانحدار 11.36 كم وبطول خط طرد 2.7 كم .

- مشروع شبراتنا بتكلفة 38 مليون جنيه وبطول شبكة الانحدار 11.62 كم وبطول خط طرد 3.6 كم .

- مشروع سلامون الغبار وبيبرس بتكلفة 58 مليون جنيه وبطول شبكة الانحدار 10.28 كم وبطول خط طرد 1.7 كم .

- مشروع كفر الحمام وبار الحمام بتكلفة 80 مليون جنيه وبطول شبكة الانحدار 17.2 كم وبطول خط طرد 1.4 كم .

- مشروع شبراطو وكنيسة شبراتو بتكلفة 97 مليون جنيه وبطول شبكة الانحدار 9.8 كم وبطول خط طرد 3.2 كم .

- مشروع توابع شبراطو بتكلفة 26 مليون جنيه وبطول شبكة الانحدار 9.8 كم وبطول خط طرد 3.2 كم .

- مشروع ميت شريف واليعقوبية بتكلفة 80 مليون جنيه وبطول شبكة الانحدار 11.65 كم وبطول خط طرد 5.5 كم .

قطاع المعامل والجودة

واختتم المهندس حمدي شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب بالغربية أن قطاع المعامل والجودة يعمل على مراقبة جودة مياه الشرب المنتجة من محطات المياه وحتى وصولها للمواطنين بصورة منتظمة من خلال المعمل المركزي للمياه وعدد 12 معملا فرعيا لمراقبة جودة المياه من المحطات والشبكات وكذلك مراقبة السيب النهائي لمحطات معالجة الصرف الصحي وذلك للحفاظ على البيئة من خلال المعمل المركزي للصرف الصحي وعدد 37 معمل فرعي لمراقبة جودة السيب النهائي لمحطات معالجة الصرف الصحي

كما تم الحصول على شهادة اعتماد المعمل المركزي للمياه في الآيزو 2017: 17025 والخاص بالمتطلبات العامة للكفاءة الفنية لمعامل الاختبار وتجديد الاعتماد من 2021-7 وحتى 2025/ 6 لعدد 104 عناصر.