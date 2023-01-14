إيمان الحصري: قناة DMC قدمت محتوى هادفا ومفيدا على مدار 6 سنوات عمل

قالت الإعلامية إيمان الحصري، إن قناة DMC تحتفل بعيدها السادس اليوم، متابعة «على مدار اليوم استعرضنا نجاحات القناة وبرامجها، وخلف المذيعين في فريق كبير من الإخراج والتصوير والإنتاج والفنيين والإعداد، والكل بيعمل طوال الوقت في محاولة لإنتاج محتوى مختلف، ومنها البرامج الصباحية والمسائية وبرامج السيدات والبرامج الدينية وبرامج الطهي والدراما».

برنامج مساء DMC

وأوضحت «الحصري» خلال تقديمها برنامج مساء DMC، أن القناة قدمت على مدار 6 سنوات محتوى هادفا، مضيفة «بنحاول دايما نشوف أي اللي ممكن يهم المشاهد وبيفكر فيه والضيوف اللى مهتمين تسمعوهم، بما يعكس طموحات وآمال ومشاكل المواطنين من خلال البرامج».

مهمة المراسل صعبة

ووجهت الحصري الشكر والتحية لمراسلي قناة DMC بمختلف برامجها «مهمة المراسل صعبة وخاصة وإن المراسل هو عامود البرنامج، لأنه بينزل الشارع وبيتعرض لمخاطر وبيجمع الأفكار، وخاصة في المناطق النائية أو الخطرة، وبعضهم يتعرضوا لمضايقات».