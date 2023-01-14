«متحدث الوزراء» ليوسف الحسيني: شمال سيناء قابلة للتنمية.. وهدفنا توسيع قاعدتها العمرانية

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن محافظة شمال سيناء قابلة للتنمية والهدف توسيع قاعدة العمران بها، وتصبح محافظة مستقبلة لسكان الدلتا والصعيد، لافتا إلى أن تحرك السكان إلى هناك يقلل من الكثافات في الدلتا خاصة مع المشروعات التنموية الجديدة التي تخدم السكان بها.

ظرف اقتصادي صعب

وأوضح «سعد» في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع على القناة الأولى من التليفزيون المصري، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد اليوم، خلال زيارته إلى شمال سيناء، أن مصر تمر بظرف اقتصادي صعب والجميع يعلم ذلك، لكن هناك إجراءات وقرارات تتخذ بالفعل على الأرض ستنجح أن تعبر بنا تلك الأزمة.

مشروعات صيانة

واستطرد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء: «ده بيأكد أن الدولة بتستهدف زيادة الرقعة العمرانية في شمال سيناء، وأيضا هناك مشروعات صيانة سيتم إنشاؤها في المحافظة خلال الفترة المقبلة علشان كده كان فيه اهتمام بالبنية التحتية وزيادة الطاقة الكهربائية الموجودة في المحافظة، التي تضاعفت 10 مرات مقارنة بالسنوات السابقة».