مقتل موظف بـ«سكين» في مشاجرة مع عاطل بسبب خلافات مالية بالشرقية

تمكّنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص بتهم التعدي بسلاح أبيض على آخر بالشرقية ووفاته.

وتبلغ لمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات، بوصول جثة موظف مُقيم بدائرة المركز، وبها جرح طعني بالرقبة، بالانتقال وبسؤال شقيقه اتهم عاطل مُقيم بدائرة قسم شرطة بلبيس بالتعدي على المجني عليه، خلال مشاجرة بينهما باستخدام سلاح أبيض «سكين»، كان بحوزته بسبب خلافات مالية بينهما وإحداث إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات، بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية تمّ استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وأرشد عن الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.