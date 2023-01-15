طقس السويس اليوم: شبورة وانخفاض في درجات الحرارة

كشف البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس في محافظة السويس اليوم الأحد، مشيرًا إلى أنه تتكون الشبورة المائية صباحًا من نسبة رطوبة وانخفاض في درجة الحرارة ليلا.

الأرصاد: تكون الشبورة على الطرق وانتشار الغيوم الجزئية

وذكر بيان الأرصاد أن طقس محافظة السويس اليوم الأحد يكون غائم جزئياً ولطيف نهاراً بارد ليلاً وتتكون الشبورة المائية صباحاً على الطرق المؤدية من وإلى محافظة السويس خلال الصباح الباكر

استعدادت المحافظة لتقلبات الطقس

تستمر محافظة السويس في رفع حالة درجة الاستعداد لمجابهة أي آثار تنجم عن التقلبات الجوية، وسط تشديدات مستمرة من اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، على رؤساء الأحياء والجهات المعنية برفع آثار الأمطار من صرف صحي ومياه وكهرباء، بأن يكون الجميع مستعد للتدخل الفوري، مع التأكيد على تطهير خطوط وبيارات الصرف الصحي وبارات تصريف الأمطار والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة في انتشار سيارات الكسح والنافوري في الميادين لسرعة التدخل حال حدوث طارئ.

قراءات طقس محافظة السويس اليوم الأحد

جاءت توقعات الأرصاد ، وسجلت أجهزة الرصد الداخلية بالمحافظة قراءات طقس السويس اليوم الأحد الحرارة العظمى 19 والصغرى 10 دجات مئوية، وسجلت نسبة الرطوبة 67% ونسبة سقوط الأمطار 2%، وسرعة الرياح 3كم/ساعة