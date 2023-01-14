طقس السويس اليوم.. شبورة وبرودة والحرارة تسجل 19 درجة

كشف بيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس السويس اليوم الموافق 14 يناير، و6 طوبة في التقويم القبطي، يشهد تكون شبورة مائية صباحًا وانخفاضًا درجة الحرارة خلال الليل وتوافر فرصة لسقوط أمطار.

شبورة على الطرق

وذكر البيان أن طقس محافظة السويس يشهد تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى محافظة السويس، وبعض الطرق بالقاهرة الكبري وشمال الصعيد، ووسط سيناء والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

انتظام حركة الأسواق والتنقل

وتشهد محافظة السويس إنتظاما فى التنقل وحركة السيرالداخلية بين أحياء المحافظة الخمسة، وكذلك على الطرق التى تربط المحافظة بالمحافظات المجاورة، وتنتظم كذلك حركة التداول فى الأسواق المختلفة وانتظام الطلاب فى إمتحانات الفصل الدراسي الأول.

يذكرأن محافظة السويس أعلنت رفع حالة الاستعداد لمجابهة التقلبات الجوية ووفقا لتشديدات اللواء عبد المجيد ظهر خلال اجتماع الجهاز التنفيذي تجرى الأحياء تطهيرا لبيارات وخطوط الصرف الصحي وبيارات تصريف الأمطار والتأكيد على الجهات المختلفة بالجاهزية التامة للتدخل الفوري في أي وقت تظهر فيه أثار للتقلبات الجوية في طقس السويس، وتشن الأحياء حملات مكثفة لرفع التراكمات وإزالة الأتربة من الشوارع تحسبا لسقوط أمطار في أى لحظة

وسجلت أجهزة الرصد الداخلية وتوقعات خبراء الأرصاد أن قراءات الطقس في السويس، هي: درجة الحرارة العظمى المتوقعة 19 درجة والصغري 11 درجة مئوية، ونسبة سقوط الأمطار 10%.