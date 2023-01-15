سانت كاترين تستقبل 1000 سائح ودرجة الحرارة تسجل 8 تحت الصفر

استقبلت مدينة سانت كاترين ألف سائح من مختلف الجنسيات، حيث قضوا ليلة فوق قمة جبل موسى لمشاهدة الثلوج التي تتكون في الساعة الأخيرة من الليل، وكذلك شروق الشمس.

وقال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، اليوم الأحد، إنه يتوقع أن تستقبل المدينة آلاف السياح، ومعظمهم من المصريين نهاية هذا الشهر.

وأوضح «العناني»، أن الإشغالات السياحية بالمدينة ستزداد بعد امتحانات نصف العام، حيث يقبل طلاب الجامعات على الرحلات للاستمتاع بالطبيعة الجميلة للمدينة ومشاهدة تساقط الثلوج.

درجة الحرارة تحت الصفر

وأكد رئيس مدينة سانت كاترين، أن الموجة الباردة مازالت تضرب المدينة بالكامل وقممها الجبلية، والحرارة تنخفض طوال النهار رغم وجود الشمس، وتصل إلى تحت الصفر منذ منتصف الليل حتى فجر اليوم التالي، إذ سجلت مدينة سانت كاترين 2 تحت الصفر، وقمة جبل سانت كاترين 8 تحت الصفر، وجبل عباس 7 تحت الصفر، وقمة جبل موسى 6 تحت الصفر، وجبل أم شومر 7 تحت الصفر.

فصل الشتاء

وأشار «العناني» إلى أن أهالي المدينة يعشقون فصل الشتاء لأن الأمطار والثلوج هي مصدر الخير، حيث تمتلئ الآبار وتزيد نسبة تخزين المياه، مما يؤدي إلى انتعاش الزراعة وتوافر كميات كبيرة من المياه للشرب طوال العام.