انطلاق امتحانات العربي والرياضيات والجغرافيا لطلاب أولى وثانية ثانوي

انطلقت اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023، لطلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظة القاهرة بمادة اللغة العربية، وتطبيقات الرياضيات لعلمي، والجغرافيا لأدبي.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة الجيزة، امتحان مادة اللغة العربية ولمدة 3 ساعات، ومادة اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعة ونصف.

منع الدخول بالتليفون المحمول

وأكدت المديريات التعليمية، تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان الامتحانية، ومنع الدخول بالتليفون المحمول مع الطلاب والمعلمين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقرارات.

وشددت المديريات التعليمية، على منع الدخول بالكتاب المدرسي أو أي أوراق بيضاء داخل اللجان الامتحانية، وتذليل جميع العقبات وحل كل المشاكل التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير العملية الإمتحانية .

غرفة عمليات لمتابعة الامتحانات

وأشارت المديريات التعليمية، إلى أن غرفة العمليات بالمديريات التعليمية تتابع سير الامتحانات مع الإدارات التعليمية، للتأكد من انضباط سير الامتحانات دون وجود أي معوقات ولحل أي مشكلات تواجه الطلاب داخل اللجان.

تفاصيل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

- عقد الامتحانات في المدارس الحكومية والخاصة المتصلة بالإنترنت إلكترونيا.

- تتضمن الورقة الامتحانية أسئلة اختيار من متعدد بنسبة (85%) وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة (15%).

- عقد الامتحانات لمدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة غير المتصلة بشبكة الإنترنت يجري امتحانهم لأسئلة الاختيار من متعدد بنسبة (85%) إلكترونيا على أجهزة التابلت والأسئلة المقالية بنسبة (15%) ورقيًا.

- عقد الامتحانات للطلاب الذين لم يستلموا أجهزة التابلت ورقيا.

- في حالة حدوث أي مشكلة تقنية في أي مادة يجري أداء الامتحان ورقيا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.

- المدرسة مسؤولة عن التصحيح وإصدار النتيجة بعد العرض على مدير عام الإدارة التعليمية.