بالأرقام.. نسب حضور الطلاب للامتحانات اليوم في مدارس الجيزة

أكد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، انتظام امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول «نصف العام» للعام الدراسي 2022/ 2023 فترة صباحية للصف الثاني الثانوي العام في يومهم الأول في مادة اللغة العربية وقد بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 72888 طالبًا وطالبة بنسبة حضور 99٪.

نسبة حضور طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي

وأضاف في بيان، أن طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي أدوا اليوم الأخير لهم في مادة الرياضيات، وبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الرابع الابتدائي المتقدمين للامتحان اليوم 207284 طالبا وطالبة وبنسبة حضور 96%.

وبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الخامس المتقدمين للامتحان اليوم 203822 طالبا وطالبة وبنسبة حضور 98%.

وأدى أيضا طلاب الصف الأول الإعدادي، امتحان مادة الجبر واللغة الأجنبية بإجمالي عدد 189860 طالبا وطالبة في مادة الجبر وبنسبة حضور 96.2%.

وكان إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان اللغة الأجنبية من الصف الأول الإعدادي 189860 بنسبة حضور 96.2%.

تذليل جميع العقبات

وأكد على عدم دخول الطلاب اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية مثل الهواتف المحمولة والسماعات وشدد على تذليل جميع العقبات وحل كافة المشاكل التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير العملية الإمتحانية وإبلاغ غرفة العمليات بديوان المديرية للمتابعة، والتواصل المستمر مع مديري الإدارات لحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب.