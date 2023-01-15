موعد مباراة مصر والمغرب اليوم في كأس العالم لكرة اليد

تنقل شبكة قنوات تايم سبورت، الليلة، المباراة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر لكرة اليد مع نظيره المغربي، ضمن منافسات المجموعة السابعة من بطولة العالم لكرة اليد في نسختها الـ28.

وتستضيف البطولة دولتي السويد وبولندا، وتشارك في النسخة الحالية 6 منتخبات عربية «مصر، والمغرب، والسعودية، والجزائر، وقطر، والبحرين»، وتستمر فعاليات البطولة حتى 29 يناير الحالي.

ويسعى منتخب الفراعنة لتحقيق الفوز الثاني في البطولة، بعد اقتناص أول نقطتين في المجموعة بالفوز على منتخب كرواتيا 31 - 22.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم لكرة اليد 2023

- مصر ضد المغرب: الأحد 15 يناير، 7 مساء بتوقيت القاهرة.

- مصر ضد أمريكا: الثلاثاء 17 يناير، 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لكأس العالم لكرة اليد

- قناة أون تايم سبورتس.

- قناة الرياضة السعودية SSC.

- قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد على يوتيوب.

- قناة huya الصينية.

- قناة sportsbull اليابانية.

- قناة TBC في أفريقيا.

- قناة vrt البلجيكية.

- قناة hrt الكرواتية.

- قناة bein sports الفرنسية.

- قناة ard الألمانية.

- القناة الرياضية المغربية.