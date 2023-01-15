الجامعات تعمم منشورا حول عقوبة الغش في امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023

حددت الجامعات التكنولوجية، موقف أي طالب يحاول الغش في امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023، التي تُعقد حالياً وفق قواعد المجلس الأعلى للجامعات، ووسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فضلاً عن تخصيص فريق طبي في اللجان، للتعامل مع أي طوارئ.

وأكّدت الجامعات في منشورات معممة على الكليات، أنَّ كل طالب ارتكب غشاً في الامتحان أو شروعاً فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسباً في جميع مواد هذا الامتحان، ويحال الطالب إلى مجلس التأديب.

بطلان الدرجة العلمية

وأوضحت الجامعات التكنولوجية، أنه في الأحوال الأخرى فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية إذا كانت منحت للطالب قبل الغش.

وأكّد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، خلال جولته باللجان، انتظام سير الامتحانات، كما استمع رئيس الجامعة لآراء الطلاب حول طبيعة وأسئلة الامتحانات، مشدداً على انتظام كل أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة والمقرر أن تنتهي مع نهاية شهر يناير الجاري.

التوسع في الامتحانات الإلكترونية

وتوسعت جامعة حلوان، في عقد الامتحانات إلكترونياً، حيث أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة حلوان، أن الاختبارات الإلكترونية أثبتت نجاحها وذلك في ظل التحول الرقمي الذي تنشده الدولة، موضحاً أنَّه تمّ إنشاء وتفعيل مركز الاختبارات الإلكترونية، التي تعمل على نجاح تجربة الاختبارات الإلكترونية التي تمّ تطبيقها بالفعل، وتعمل على تطبيق مبدأ الشفافية والعدالة وسرعة رصد وإعلان النتائج.