«تعليم القاهرة»: فريق التطوير التكنولوجي ساعد الطلاب في الدخول إلى منصة الامتحانات

تابع أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، لطلاب الصف الأول الثانوي، اليوم السبت، بمدراس إدارة المرج التعليمية، واطمأن من الطالبات على سهولة الامتحانات، إذ أدت 753 طالبة الامتحان، من بينهن 744 طالبة نجحن في الدخول إلى المنصة، وعلى الفور تدخل فريق التطوير التكنولوجي ونجح في مساعدة 9 طالبات للدخول إلى المنصة للامتحان.

وتفقد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مدرسة المرج الثانوية بنين، وتابع مع عرفات النجار مدير المدرسة، سير الامتحانات، واطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان، الذين أكدوا سهولة الامتحان والدخول على المنصة، إذ أدى 949 طالبا الامتحان، وتمكن 939 طالبا من الدخول على السيرفر، كما تابع أعمال النظام والمراقبة.

وأدى طلبة الصف الأول الثانوي، اليوم، امتحان مادة اللغة العربية من الساعة 9 صباحًا، حتى الساعة 12 ظهراً، ثم امتحان الفلسفة والمنطق، داخل لجان مؤمَّنة ووسط إجراءات احترازية مشدَّدة حفاظاً على سلامة الطلاب.

والتقي «موسى» بأولياء الأمور خارج المدارس، وطمأنهم على أبنائهم، كما أكد على مديري المدارس ورؤساء اللجان ضبط النفس وحسن التعامل مع أولياء الأمور والمعلمين، مشددا على الالتزام بضوابط الامتحانات، وعلى عدم اصطحاب الطلبة للهواتف المحمولة أثناء الامتحانات.