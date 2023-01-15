اليوم.. أولى جلسات محاكمة 11 متهما في قضية «خلية الشروق»

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بعد قليل، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، أولى جلسات محاكمة 11 متهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «خلية الشروق».

الانضمام إلى جماعة إرهابية

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق، 919 حصر أمن دولة، بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهمين، قيامهم من الأول وحتى السادس بتولي قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القوانين والدستور، غرضها تعريض حياة المواطنين للخطر.

تمويل جماعة إرهابية

وأضافت أوراق القضية، قيام المتهمين من السابع وحتى الـ 11 بالانضمام أيضًا إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، فضلًا عن قيام المتهمين من الأول وحتى السابع ومن المتهم التاسع إلى الـ 11 بتمويل تلك الجماعة الإرهابية.

تصنيع طائرة لا سلكية

وتابعت أوراق القضية، بأن المتهم التاسع بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة معه، وجهت له تهمة تصنيع طائرة لا سلكية، وقام المتهمون من التاسع وحتى الـ 11، بتصنيع متفجرات وأسلحة لاستخدامها في أغراض إرهابية.