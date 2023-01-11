قال اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة البدنية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، إن الأزمة الروسية الأوكرانية هي السبب وراء تحويل مسار تنظيم بطولة كأس العالم للقوة البدنية من روسيا التي كانت تنظم البطولة كل عام إلى دولة أخرى، وكان من المقرر عقد البطولة الشهر الماضي، غير أنها أُجلت وتم ترشيح عدد من الدول بينها مصر.

أطفال مصر أحرزوا العديد من الميداليات بهذه اللعبة

وأضاف بركات في مداخلة هاتفية على «dmc»، أنه تم إختيار مصر لتنظيم بطولة كأس العالم للقوة البدنية، وإقامة هذه البطولة، كاشفًا عن أن التحديات كانت كبيرة للحصول على تنظيم البطولة، غير أن الاتحاد الدولي وافق في النهاية خاصة وأن مصر لديها العديد من الأطفال الذين أحرزوا العديد من الميداليات، مع تحقيقهم أرقام كبرى في البطولات الدولية.

لأول مرة بالشرق الأوسط وأفريقيا مصر تنظم كأس العالم للقوة البدنية

وأوضح رئيس الاتحاد المصري للقوة البدنية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، أن من أسباب اختيار مصر أيضًا تنظيمها بالفترة الماضية العديد من البطولات، وهو ما شهده العالم أجمع، وأكد قدرة مصر على استضافة بطولة كبيرة بهذا الحجم مثل بطولة كأس العالم للقوة البدنية، مؤكدًا أن هذا الحدث هو الأول من نوعه بالشرق الأوسط وفي القارة السمراء.