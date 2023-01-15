نائبة برلمانية تقدم طلب إحاطة حول تعطل منصة امتحانات المصريين بالخارج

تقدمت النائبة مها عبد الناصر نائبة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة بشأن تعطل منصة امتحانات نصف العام لأبناء المصريين بالخارج، وقالت في طلبها أنه في صباح يوم 14 يناير 2023، فوجئ أولياء الأمور من المصريين بالخارج بشكوى من أولادهم من عدم استطاعتهم الدخول للمنصة المعدة لعقد امتحانات نصف العام، والتي تم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم، وقيام أولياء الأمور بدفع رسوم الامتحانات.

وأضافت أنه ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بتوقيت مصر، حاول الطلاب الدخول للمنصة دون جدوى، وبدأت الشكاوى والاستغاثات تنهال من الأهالي على كل ذويهم في مصر، لمعرفة ما يحدث «السيستم واقع»، وللأسف لا يوجد أي رد واضح.

امتحانات المصريين بالخارج

وتابعت عضو مجلس النواب، أنه بعد مرور 6 ساعات ظهر بيان صادر من وزارة التربية و التعليم، نُشر على الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء يفيد بمد فترة الامتحان، قائلة إنّ هذا بيان يستخف بعقول المواطنين، ويفتقر لأبسط القواعد التي توجب الاعتراف بالمشكلة وبالخطأ أولا ثم الخطوات المتبعة للحل.

وأضافت «من يتابع تعليقات أولياء الأمور على البيان في الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء، يكتشف أنه حتى الساعة السابعة مساء بتوقيت بعض الدول لم يستطع أي من الطلبة الدخول للامتحان، ومن يستطيع الدخول يقوم بحل سؤالين ثم يقف عمل المنصة ولا يستطيع استكمال ما بدأه»، مطالبة بالتحقيق الفوري في هذه المهزلة، وإعلان نتيجة التحقيقات للرأي العام، ومحاسبة المسؤول عنها على وجه السرعة.