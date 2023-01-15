حالة الطقس اليوم الأحد.. أجواء باردة على كافة الأنحاء وسحب ممطرة بالإسكندرية

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، قبل قليل، بيانا تفصيليا حول حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، إذ يسود الطقس أجواء باردة على كافة الأنحاء حتى الظهيرة، وفي منتصف اليوم يشعر المواطن بأجواء معتدلة نسبيا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وأوضح الخبراء أنّ درجات الحرارة اليوم تظل ثابتة على كافة الأنحاء لليوم الثاني على التوالي، ووجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية التي تزيد من درجة برودة الطقس.

وتسجل درجات الحرارة في المحافظات اليوم، القاهرة 19- 11، العاصمة الإدارية 19 - 11، أكتوبر 19 - 11، بنها 19- 10، دمنهور 19- 10، وادي النطرون 19 -10، كفر الشيخ 19 - 11، المنصورة 19- 10، الزقازيق 20- 12، شبين الكوم 19- 11، طنطا 19- 11، ودمياط 20- 12 درجة مئوية.

تكاثر السحب الممطرة على الإسكندرية وشمال الوجه البحري

وذكر خبراء الأرصاد أن حالة الطقس اليوم ستشهد تكاثر السحب الممطرة على مناطق من الإسكندرية وشمال الوجه البحري، وقد تتساقط أمطار غزيرة ورعدية على مطروح والسلوم ومناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة، وتسجل الحرارة على بورسعيد 20- 11، الإسماعيلية 20- 10، السويس 19 - 10، شلاتين 25 - 15، العريش 19- 10، رفح 19 - 11، رأس سدر 20- 09، نخل 16- 02، كاترين 13- 01، الطور 21- 09، طابا 18- 11 درجة.

وفي شرم الشيخ 22- 13، الإسكندرية 19 - 13، العلمين الجديدة 18- 12، مطروح 18- 11، السلوم 17- 10، سيوة 17- 6، رأس غارب 21-12، الغردقة 22- 12، سفاجا 21-13، مرسى علم 22-13، شلاتين 24-16، حلايب 22- 15، أبو رماد 24- 16، رأس حدربة 22-15، الفيوم 19- 08، بني سويف 19 - 7 درجة مئوية.

وتصل الحرارة في محافظة المنيا 19- 7، أسيوط 18- 6، سوهاج 19 - 8، قنا 21 - 9، الأقصر 21- 8، أسوان 21- 10، الوادي الجديد 20- 6، وأبو سمبل 21 - 10.