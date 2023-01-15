درجات الحرارة اليوم الأحد.. وتحذير من أمطار رعدية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم وتحذير من سقوط أمطار رعدية على بعض المناطق.

وتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود اليوم طقس بارد صباحا على كافة الأنحاء، بينما يكون معدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

ويستمر تكاثر السحب الممطرة اليوم، وفق بيان هيئة الأرصاد، مما ينتج عنه سقوط أمطار على مناطق من الإسكندرية وشمال الوجه البحري وقد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مطروح والسلوم ومناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم

وتتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن الجمهورية كالآتي:

- القاهرة 19- 11

- العاصمة الإدارية 19 - 11

- أكتوبر 19 - 11

- بنها 19- 10

- دمنهور 19- 10

- وادي النطرون 19 -10

- كفر الشيخ 19 - 11

- المنصورة 19- 10

- الزقازيق 20- 12

- شبين الكوم 19- 11

- طنطا 19- 11

- دمياط 20- 12

- بورسعيد 20- 11

- الإسماعيلية 20- 10

- السويس 19 - 10

- شلاتين 25 - 15

- العريش 19- 10

- رفح 19 - 11

- رأس سدر 20- 09

- نخل 16- 02

- كاترين 13- 01

- الطور 21- 09

- طابا 18- 11

- شرم الشيخ 22- 13

- الإسكندرية 19 - 13

- العلمين الجديدة 18- 12

- مطروح 18- 11

- السلوم 17- 10

- سيوة 17- 6

- راس غارب 21-12

- الغردقة 22- 12

- سفاجا 21-13

- مرسي علم 22-13

- شلاتين 24-16

- حلايب 22- 15

- أبو رماد 24- 16

- رأس حدربة 22-15.

- الفيوم 19- 08

- بني سويف 19 - 7

- المنيا 19 - 7

- أسيوط 18- 6

- سوهاج 19 - 8

- قنا 21 - 9

- الأقصر 21- 8

- أسوان 21- 10

- الوادي الجديد 20- 6

- أبو سمبل 21 - 10