العثور على جثة سيدة مجهولة في أحد شوارع السيدة زينب

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها، لكشف غموض العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية في أحد الشوارع بالسيدة زينب، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري، لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه.

نشر صورة المتوفية داخل أقسام الشرطة

وطلبت النيابة العامة تصوير جثة المتوفية، ونشرها في أقسام الشرطة المختلفة بالقاهرة، للتعرف عليها من قبل المترددين علي تلك الأقسام، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

بلاغ بالعثور على جثة مسنة

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى مأمور قسم شرطة السيدة زينب، بلاغا بالعثور على جثة سيدة بأحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية في العقد السابع من العمر، ولم يتم العثور على مستندات تدل علي هويتها.

وبالفحص تبين ارتداء ملابس تبدو من خلالها تواجدها في الشارع منذ فترة كبيرة، كما تبين خلو الجثة من ثمه إصابات ظاهرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.