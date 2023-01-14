حضور الرئيس السيسي لقداس عيد الميلاد يتصدر العدد الجديد لمجلة الكرازة

تصدرت صورة استقبال البابا تواضروس الثاني الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال قداس عيد الميلاد المجيد الذي أقيم يوم الجمعة 6 يناير، غلاف «الكرازة» المجلة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي صدرت أمس الجمعة، ويشرف على تحريرها الأنبا مكاريوس أسقف المنيا.

غلاف مجلة الكرازة

وجاءت صورة اللقاء بين الرئيس والبابا يعقبها عنوان «البابا يستقبل رئيس الجمهورية ليلة عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة» على غلاف مجلة الكرازة.

وخصصت المجلة عددا من الصفحات تضمنت صورا من قداس عيد الميلاد المجيد، واستقبال التهاني من الجهات الرسمية التي زارت البابا في المقر البابوي بالقاهرة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى استعراض استقبالات المهنئين يوم عيد الميلاد 7 يناير، وأبرزها تلقي اتصال من الرئيس عبدالفتاح السيسي للاطمئنان على صحته، بالإضافة إلى قيام البابا لإجراء حوار مع القناة الأولى المصرية.

مقال البابا تواضروس

وجاء مقال البابا تواضروس الجديد بمجلة الكرازة بعنوان «كن شفوقًا ودع القلق» الذي تناول خلاله كيفية رؤية الخير في المصائب والمشاكل، من خلال اتباع بعض النصائح، ومنها تجنب هوس المقارنة مع الآخرين، والانشغال الزائد فوق الطاقة، وترشيد ما عندك وما لديك.

كما ذكرت مجلة الكرازة رسالة البابوية لعيد الميلاد المجيد 2023، التي تضمنت كيف تكون شخصا مثمرا يعيش حياته في سلام وأمان وأن يمنح الآخرين الدعم والمحبة.

الحالة الصحية للبابا

وتناولت المجلة الحالة الصحية للبابا الذي قام بإجراء عدد من الفحوصات الطبية إثر حالة الإجهاد التي عانى منها خلال قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأظهرت نتائج الفحوصات وتشخيصات الأطباء المتابعين أن البابا بصحة جيدة، وإن الإرهاق جاء نتيجة المجهود الذي بذل خلال الاستقبالات المتواصلة للمهنئين والمحبين بمناسبة عيد الميلاد، والعمل الرعوي المكلف الذي قام به.