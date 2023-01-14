نواب سيناء: معركة التنمية والبناء بدأت.. وزيارة «مدبولي» رسالة طمأنة

أكد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، لـ«الوطن»، أن زيارة رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولى، وعدد كبير من الوزراء، اليوم، إلى سيناء تعد الأولى بهذا الحجم والأولى من نوعها منذ زمن طويل وتحمل رسالة ثقة وأمان لأهالى سيناء والعالم أجمع بعد انتصار مصر فى معركة الإرهاب لتبدأ معركة البناء والتنمية.

وأشاد سليمان الزملوط، عضو مجلس الشيوخ، بزيارة رئيس الوزراء لكل أنحاء سيناء، حيث زار مدينة رفح الجديدة والمشروعات العمرانية وجامعة العريش وأجرى لقاءات مع الطلبة وافتتح محكمة العريش التى تبدأ العمل خلال شهر بعد أن كانت قضايا شمال سيناء تنظر أمام محكمة الإسماعيلية.

وأكد «الزملوط» أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى هى الإسراع فى التنمية بسيناء، حيث تتم تنمية لم تحدث طوال تاريخها، مشيداً بالتطوير الكبير لميناء العريش البحرى وتوسيع الطاقة الاستيعابية، وهى خطوة مهمة أن يكون ميناء العريش بهذا التطوير ليكون منفذاً تجارياً مهماً.

«الزملوط»: توجيهات رئاسية برصد 300 مليار جنيه للتنمية

وأوضح «الزملوط» أن رئيس الوزراء تفقد مستشفى العريش العام الذى يخدم أهالى العريش والمصابين من غزة، وبالفعل دارت عجلة التنمية بتوجيهات صريحة من الرئيس السيسى بالإسراع فى خطوات التنمية ورصد 300 مليار جنيه فى إطار الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء بعد أن وجه الرئيس كل الطاقات بالدولة من أجل تنمية سيناء عبر شبكة كبرى من الطرق والكبارى.

وشدد على أن زيارة رئيس الوزراء تأتى لتفقد المشروعات، ولها دلالة أنه يجوب سيناء من أقصاها إلى أقصاها، فى رسالة واضحة أن مصر انتصرت على الإرهاب ورسالة ثقة وطمأنة لأهالى سيناء وكل المصريين.

«أبوشعيرة»: فتح الطرق يساعد على زيادة الاستثمارات

من جانبه، قال إبراهيم أبوشعيرة، عضو مجلس النواب، إن الزيارة التى قام بها رئيس الوزراء ومعظم الوزراء تعد من أكبر الزيارات لرئيس الوزراء والأولى من نوعها منذ العملية الشاملة، وهى رسالة واضحة أن مصر انتهت من معركة الإرهاب لتبدأ بناء سيناء الجديدة من خلال التنمية الحقيقية لأرض الفيروز، فهناك تنمية ومشروعات قومية فى جميع المجالات، مع سهولة التنقل عبر الأنفاق الجديدة، وبناء مدن جديدة، وإنشاء الطرق، والتنمية فى مجالات الصحة والتعليم، والتنمية العمرانية، والمشروعات الاستثمارية والصناعية، إضافة إلى الأمن والاستقرار وفتح جميع الطرق وإزالة الحواجز، ما يساعد على زيادة الاستثمارات وتعمير سيناء.

وأكد رحمى بكير، عضو مجلس النواب، أن شمال سيناء تعيش اليوم عصراً جديداً من الاستقرار والأمان بعد زيارة الحكومة لها وتفقد المشروعات الجديدة وقيام رئيس الوزراء بزيارة تاريخية تمثل خطوة ورسالة واضحة أن سيناء دخلت مرحلة جديدة وعهداً جديداً قوامه البناء والتنمية والتعمير والتطهير، بعد معاناة طالت لسنوات فى مجابهة الإرهاب والمتطرفين، مشيداً بدور القوات المسلحة التى حققت جهوداً جبارة ونجاحات متتالية فى مواجهة الإرهاب، وحماية الأهالى حماية كاملة، مع مراعاة جميع الجوانب الإنسانية لكل مواطن سيناوى.

وأشاد «رحمى» بتوجيهات الرئيس السيسى بالإسراع بخطوات التنمية فى سيناء فى ظل الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء، حيث توجد مشروعات قومية فى جميع المجالات ومنها الزراعة والثروة السمكية وتطوير ميناء العريش وزيادة حجم الاستثمارات والمدن الجديدة والعمران فى سيناء الذى كان حلماً كبيراً لكل سيناوى، والمجمعات الصناعية والقطاعات الخدمية مثل الصحة والتعليم، وستشهد الأيام المقبلة طفرة كبرى لتنال سيناء البقعة الغالية من مصر حقها فى البناء والتنمية.