حميد الشاعري يكشف عن مواقف طريفة أثناء لقائه هشام عباس وأكرم حسني

نشر برنامج «8 الصبح» على قناة DMC تقريرا للثلاثي حميد الشاعري وأكرم حسني وهشام عباس، والبرنامج من تقديم الإعلامية آية جمال الدين، وبادر الفنانيين الثلاثة بتهنئة قناة DMC بمناسبة مرور 6 أعوام على انطلاقها، فقال الفنان حميد الشاعري: «كل سنة وdmc طيبة ودايما في تفوق مستمر».

وتابع الفنان هشام عباس: «dmc كل سنة وأنتم طيبين ودايمًا إلى الأمام، وتمنياتي بمزيد من التقدم والنجاح»، فيما قال الفنان أكرم حسني: «dmc كل سنة وأنتي طيبة، ودايمًا نقعد جنبك كده نستمتع مع السهر والانبساط والسهرات الحلوة».

موقف طريف في لقاء حميد الشاعري وهشام عباس

وأضاف الفنان حميد الشاعري، أنه تعرف على الفنان هشام عباس منذ أن كانا طلابا بالجامعة، وأن معرفتهم ترجع إلى عمر طويل، إذ التقيا في اليوم الدولي الذي ينظمه طلاب الجامعة؛ ليقوم كل الطلاب بلبس الزي الخاص ببلادهم مع تحضير أشهر المأكولات الخاصة بهم، والعديد من المقتنيات التي تعود لتراث بلادهم، لافتًا إلى أنه كان يرتدي الزي الليبي وأول مرة شاهد فيها الفنان هشام عباس كان يرتدي الجلباب الصعيدي، تعبيرًا عن الحضارة المصرية، وكان يغني الأغنية الشعبية المصرية مصر ياما يا بهية.

أكرم حسني وحميد الشاعري وهشام عباس

وأوضح الفنان أكرم حسني أنه تعرف على الفنان حميد الشاعري وهشام عباس في محطة راديو نجوم إف أم، عندما كان يعمل مذيع بالمحطة، إذ كان يبدأ وقتها حياته المهنية وأستضاف الفنان حميد الشاعري والفنان هشام عباس، وأشار الفنان حميد الشاعري إلى أن الفنان أكرم حسني من الفنانيين الذين لديهم طموح وهدف يسعى لتحقيقه وأن مرحلة الراديو كانت خطوة للوصول للفن.

وتابع بأن الفنان أكرم حسني كان داخل إذاعة نجوم إف إم، وكان يرتدي «شورتا»، متابعا: «قاعدين بنتكلم جد وإحنا الاتنين لابسين شورت، لأن الراديو محدش شايف إحنا لابسين إيه، حتى الأونلاين مش مبين اللبس من تحت».

أكرم حسني: قمت بإعداد حلقة حميد الشاعري بنفسي

وكشف الفنان أكرم حسني عن أنه بالحلقة التي أستضاف فيها الفنان حميد الشاعري براديو نجوم أف أم، لم يعتمد على الإعداد رغم أن البرنامج كان له معدة قوية بعملها، كونه أعد ملف عليه صورة للفنان حميد الشاعري وقام بإعداد الأسئلة وقام بتغليف الملف، وعرضه على الفنان حميد الشاعري قبل بداية الحلقة، والذي دهش من حجم الملف الذي قام بإعداده بنفسه.