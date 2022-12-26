أكرم حسني يطرح يوستر أغنيته الجديدة مع حميد الشاعري وهشام عباس

نشر الفنان أكرم حسني، بوستر جمعه بالثنائي حميد الشاعري وهشام عباس، للترويج لأغنيتهم الجديدة، وذلك عبر صفحته على فيس بوك، حيث تطرح الأغنية في الأيام الأولى من 2023.

أكرم حسني يطرح بوستر أغنيته الجديدة

وظهر أكرم حسني وحميد الشاعري وهشام عباس، في البوستر، وأمامهم لعبة «الطاولة»، ومعلقا عليه اسم الأغنية «السهر والانبساط».

وكان الشاعر أمير طعيمة، شوّق الجمهور ببوستر لأغنية جديدة لـ3 مطربين ظهروا في البوستر متخفين ولم يكشف عن التفاصيل الخاصة بهم، واكتفي بكلمة «قريبا هذا الشهر».

غياب أكرم حسني عن سباق رمضان 2023

وفي سياق آخر، يغيب الفنان أكرم حسني، عن سباق رمضان هذا العام، بعد نجاحه العام الماضي، في مسلسل «مكتوب عليا»، الذي دارت أحداثه مقابلة غريبة تغيّر حياة «جلال»، حيث يستيقظ في كل صباح ليجد ما سيحدث له خلال اليوم مكتوبا على يده، وذلك في إطار من المواقف الكوميدية.