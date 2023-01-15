بدء حجز 3370 قطعة أرض إسكان مميز في 4 مدن جديدة بالصعيد اليوم

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح كراسة الشروط الخاصة بحجز قطع أراضي الإسكان المميز ضمن المرحلة الحادية عشر، وذلك لـ3370 قطعة في مدن أسيوط الجديدة وناصر غرب أسيوط وسوهاج الجديدة وقنا الجديدة، وذلك باسبقية الحجز، ويبدأ التقديم من اليوم الأحد حتى 2 فبراير المقبل.

وجاءت الأراضي في المدن الجديدة كالتالي:

مدينة أسيوط الجديدة

- منطقة الإسكان المتميز 230 فدانا بالتوسعات الجنوبية الشرقية، بـ94 قطعة جاهزة للتسليم، بمساحات من 808 أمتار حتى 1080 مترا، بسعر المتر 2140 جنيها.

مدينة ناصر بغرب أسيوط

- الحي الأول المجاورة الرابعة، بـ52 قطعة جاهزة للتسليم، بسعر 2805 جنيها للمتر.

مدينة سوهاج الجديدة

- التوسعات الجنوبية مجاورة 14-15-16-17، وعدد القطع 1457، وسعر المتر 2705 جنيها، والتسليم في 31 ديسمبر المقبل.

- التوسعات الجنوبية مجاورة 37-38-39-40 لعدد 1131 قطعة، وسعر المتر 2705 جنيها للمتر، والتسليم في 31 ديسمبر المقبل.

مدينة قنا الجديدة

- منطقة 600 فدان التوسعات الشرقية مجاورة 3، لعدد 336 قطعة، بسعر المتر 2210 جنيهات، والتسليم في 31 ديسمبر المقبل.

- منطقة 600 فدان التوسعات الشرقية مجاورة 4 لعدد 300 قطعة، بسعر المتر 2210 جنيهات، والتسليم في 31 ديسمبر المقبل.