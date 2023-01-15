3 شروط أساسية لـ«رخصة» زرع ونقل الأعضاء.. منها «تحديد اسم الطبيب المتخصص»

قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنّ مناقشة قانون نقل وزراعة الأعضاء، تتضمن شروط منح الترخيص للأماكن المنوط بها إجراء مثل هذه العمليات، موضحا أنّ القانون نقلة نوعية وجبارة في عالم الطب بمصر، وسيعمل على حل مشكلات الكثير من المرضى الذين انتظروا الموت لسنوات طويلة، فضلا عن مساهمته في وقف سيل التجارة غير المشروعة والتصدى للسماسرة.

قانون زراعة الأعضاء

وبخصوص رخصة الأماكن التي يسمح لها بعمل زراعة ونقل الأعضاء وتفعيل القانون أوضح عضو صحة النواب في تصريح لـ«الوطن» أن هناك 3 شروط رئيسية وهي:

1- تحديد الأماكن والمستشفيات المؤهلة لعمل مثل تلك العمليات الجراحية الخاص بنقل وزراعة الأعضاء.

2- تحديد أسماء الأطباء المتخصصين الذين سيقومون بنقل وزراعه الأعضاء في هذا المجال سواء في زراعة الكلى أو الكبد أو الرئتين أو القلب.

3- الموافقة الاستباقية اللي يقرها المواطنين الذين يرغبون في التبرع والدخول في منظومة هذه النوعية من العمليات.

وتابع مكرم رضوان: مع تجهيز مستشفيات لزراعة ونقل الأعضاء من حديثي الوفاة للمرضي التي تحتاج للزراعة ومع بدء إصدار التراخيص اللازمة للأماكن والمواقع التي سيتم إجراء فيها عمليات زراعة الأعضاء خلال الفترة المقبلة فور تفعيل العمل بقانون زراعة الأعضاء.

أماكن زرع ونقل الأعضاء

كما أشار عضو صحة النواب إلى أنه لابد من استصدار تراخيص للأماكن التي ستقوم بنقل الأعضاء وزراعتها طبقًا للاشتراطات الواردة بالقانون وليست بالهينة.

وتابع قائلا: ولكي تكون العملية محكومة وبعيدة عن أية مشاكل طبيه يجب أن تتم العمليات بصوره قانونية ومن خلال متخصصين في أماكن مجهزة.

وأشار رضوان إلى أن قانون نقل وزراعة الأعضاء «يحول الانسان المريض من غير قادر على الحياة بشكل سليم إلى شخص طبيعي بعد اجراء نقل وزراعة العضو الذي كان يشتكي منه كما يساهم في علاج المرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة مثل الفشل الكلوي وفشل الرئتين وفشل الكبد والقلب» بحسب تعبيره.

وشدد رضوان علي مراعاة الدقة و تنفيذ القانون بشكل صارم ، موضحا أن جودة التنفيذ تزيد من الإقبال علي تطبيق القانون بشكل مريح خاصة للمتبرعين لزياده الاقبال علي التبرع ونجاح المنظومة.