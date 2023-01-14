ضبط 23 طن أرز داخل مخزن في المنيا لبيعه في السوق بسعر أعلى

قاد الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، حملة مكبرة على عدد من المحال التجارية والهايبرات بمركز بني مزار شمال المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية بهدف إحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومتابعة منافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافر كل السلع، وعدم رفع أسعارها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحتكرين منهم.

رافق نائب المحافظ، الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، عماد حسن رئيس مركز بني مزار، وعدد من الجهات المعنية.

حملة تموينية بمركز بني مزار

وخلال الحملة، وجه نائب المحافظ بتحرير عدد من المحاضر المتنوعة وذلك للبيع بأزيد من الأسعار المقررة، إذ جرى تحرير محضر لبيع سلع تموينية للمستهلكين بسعر أعلى من السعر المقرر، وذلك خلال تفقد أحد المعارض.

وجرى خلال الجولة ضبط مخزن تعبئة بقرية صندفا يحتوى على 23.5 طن أرز محتكر من قبل التجار، ومصادرة الكميات المضبوطة واتخاذ كل الإجراءات القانونية طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء 4148 لسنة 2022، ووجه نائب المحافظ ببيع الكمية المصادرة بقرى مركز بني مزار.

شدد نائب محافظ المنيا خلال الجولة، على عدم زيادة الأسعار بالشكل المبالغ فيه، لافتا إلى استمرار الحملات الرقابية لمتابعة الأسعار وبخاصة السلع الاستراتيجية، مشددا على أنه يجرى التعامل بكل حسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء أو تخزين أو احتكار أي سلعة.

تفقد معارض أهلا رمضان

كما تفقد نائب المحافظ معارض أهلا رمضان في قرى (صندفا _ بنى على _ شلقام _ القيس) ووجه بتحرير محضر لبدال تمويني لعرض سلع تموينية بأزيد من سعرها.