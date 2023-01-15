ضبط «حشيش» بـ200 ألف جنيه مع تاجر مخدرات في حلوان

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة مُتخذاً من المنطقة محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته (كمية من الحشيش المخدر وزنت 2,5 كيلو جرام - كمية من الأيس المخدر - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائه.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (200) ألف جنيه تقريباً. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.