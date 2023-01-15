«تعليم الإسماعيلية»: الامتحانات من المنهج ولا شكاوى

قال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية، إنّ غرفة عمليات مديرية التعليم لم تتلق شكاوى من صعوبة الامتحانات، مشيراً إلى أن امتحان اليوم للصف الثاني الثانوي، جاء في مستوى الطالب المتوسط شاملا لأجزاء المنهج.

وأضاف بحيري، خلال تفقده امتحانات الصف الثاني الثانوي، وأعمال الكنترول بالمدارس، أن الامتحانات شاملة لأجزاء المنهج.

وقال بحيري إنّه اطمأن على انتظام عملية التصحيح والمراجعة، مشيرًا إلى أن 9 آلاف و289 طالبا وطالبة بالصف الثاني الثانوي أدوا امتحان مادة اللغة العربية أمام 60 لجنة على مستوى المحافظة اليوم.

وتفقد بحيري يرافقه أسامة سيد أحمد مدير الإدارة، وأحمد سيف مدير أمن مديرية تعليم الإسماعيلية لجنة مدرسة المحسمة الثانوية المشتركة، إذ يؤدي 126 طالبا وطالبة الامتحان في مادة اللغة العربية بنظام التابلت، ثم توجه إلى مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية المشتركة.