«الداخلية» تواصل جهودها للتيسير على المواطنين.. استخراج 9 آلاف بطاقة شخصية

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كل الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من «بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة» في نطاق محافظات «القاهرة – الجيزة - الإسكندرية – المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا كفرالشيخ - البحيرة - المنيا».

وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 8940 بطاقة رقم قومي، و18569 مصدراً مميكناً، وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، اعتبارًا من يوم 14/1/2023، واستمرارًا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن وجودهم.

وواصل مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع، تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة، 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – 15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين.

وأكدت استخراج وتوصيل 602 بطاقة رقم قومي، 332 مصدرًا مميكناص، كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية «المرضى وكبار السن وذوي الهمم» من خلال إيفاد مأموريات لـ10 حالات إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما واصل القطاع إيفاد عدة مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية) ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم .

حيث تم إستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لعدد (268) مواطن ومواطنة، كما قام القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية بإيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات (قرى مركز شرطة أشمون بمحافظة "المنوفية") وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد (272) مواطنة.

بالإضافة إلى مواصلة إستقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم "قادرون بإختلاف" لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع، حيث تم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد 196 من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقد لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.