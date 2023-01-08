الموت يخطف 3 فتيات في عمر الزهور خلال 48 ساعة.. آخرهن «طبيبة طنطا»

«رحمة، آلاء، يارا» ثلاثة فتيات في عمر الزهور أكبرهن لم تتجاوز الـ30 عاما من عمرها، ودعن عالمنا خلال الـ 48 ساعة الماضية تاركات آلام الفراق لدى ذويهن لاسيما أن الموت المفاجئ غيب اثنين منهن، حتى وقع نبأ وفاتهن كالصاعقة على العديد من أقاربهن وأهالي محافظاتهن.

الموت المفاجئ يغيب آلاء ابنة محافظة المنوفية

الموت المفاجئ كان القاسم المشترك بين الطالبة آلاء عزت، ويارا قاسم طبيبة القلب بمستشفى طنطا الجامعي، إذ توفيت آلاء ابنة محافظة المنوفية عقب صلاة الفجر متأثرة بإصابتها بأزمة قلبية مفاجئة، حسبما أشار والدها خلال تصريحاته لـ«الوطن»، ليسرع أهلها في نقلها إلى مستشفى سرس الليان لكنها لقيت ربها قبل الوصول إلى المستشفى.

تفاصيل وفاة يارا السقا طبيبة طنطا

لم يختلف الوضع كثيرا في وفاة الدكتورة يارا السقا والمعروفة إعلاميا بـ«طبيبة طنطا» والتي لفظت أنفاسها الأخيرة أثناء تأدية عملها.

وحسبما أشارت إحدى صديقات طبيبة طنطا، أنه عقب الانتهاء من توقيع الكشف الطبي على بعض المرضى قررت الحصول على قسط من الراحة، وبعد وقت قصير حاولت إيقاظها لاستكمال الكشف إلا أنهم تفاجئوا بوفاتها، وحاولوا مرارا لإنقاذ حياتها لكن دون جدوى.

وفاة رحمة محمود طالبة «تمريض المنصورة»

وكان لـ رحمة محمود، ابنة محافظة الدقهلية الجانب الأكبر في التعاطف، كونها عانت كثيرًا من مرض مناعي «الذئبة الحمراء»، الأمر الذي جعلها جليسة فراش مستشفى الباطنة التخصصي.

«دواء تجاوز تكلفته 200 ألف جنيه».. كانت تحتاجه رحمة طالبة «تمريض المنصورة» لإنقاذ حياتها، حيث سعى أصدقاؤها جاهدين لجمع التبرعات لتوفير علاجها، وفعّلوا هاشتاج «أنقذوا رحمة» إلا أنها توفيت وسط دعوات الجميع لها بالرحمة والمغفرة.