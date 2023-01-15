رئيس «تجارية الغربية»: تعزيز التعاون مع جهاز تنمية التجارة لاستقرار السوق

قال رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الغربية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف الدكتور صلاح الكموني، إنَّ هناك لقاء موسع بمشاركة مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المهندس ابراهيم العربي، بمقر جهاز تنمية التجارة الداخلية .

وأضاف «الكموني»، في تصريحاته ببيان صادر عن الغرفة، أنَّ اللقاء كان ناجح بشكل كبير، وتم مناقشة عدة قضايا ذات صلة باستقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بجودة وسعر يضمن حياة كريمة للمواطنين.

تناول اللقاء أوجه التعاون بين الجهاز والاتحاد، وتضمن توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والاتحاد العام للغرف التجارية لإقامة مكاتب سجل تجاري مميزة داخل الغرف التجارية بالمحافظات.

كما تم بحث سبل تكثيف التعاون بين الجهاز والاتحاد بقضايا تهم التجار والمواطنين؛ وفي مقدمتها عودة الاستقرار للأسواق.

أشار رئيس الغرفة لما قاله وزير التموين الدكتور علي مصيلحي وتحيته للعاملين بمنظومة التجارة الداخلية، مشيداً بحرصه على تحقيق مزيد من التعاون مع اتحاد الغرف من خدمات السجل التجاري والتوسع بإنشاء مكاتب السجل بالغرف بالمحافظات المختلفة.

وفيما يتعلق بانشاء معارض أهلاً رمضان بكافة المحافظات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، أشاد به أيضاً.

إنشاء مكاتب السجل التجاري

كما قال إنَّ الحكومة تنتهج سياسة توسعية في إقامة مكاتب السجل التجاري المميزة التي تتيح كافة تعاملات السجل التجاري والعلامات التجارية من خلال العديد من شبابيك الخدمة بما يوفر الوقت والجهد وإنجاز الخدمات خلال فترة قصيرة.

افتتاح السجلات في إطار خطة وزارة التموين

ويرى أنَّ افتتاح سجلات مميزة ضمن خطة وزارة التموين المنفذة من جهاز تنمية التجارة الداخلية باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري عبر بوابة مصر الرقمية وإصدار وطباعة وثائق السجل.