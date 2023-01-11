«الغرف التجارية» تحذر من مياه معدنية مغشوشة في الأسواق

حذرت الغرفة التجارية المصرية بالشرقية، من انتشار أنواع من المياه الصحية المعبأة بالسوق المحلي، يتم توزيعها على الباعة الجائلين والأكشاك، مدون عليها بيانات غير صحيحة من عناوين وأرقام تليفونات، ما يشكك في صحتها.

إشادات بمدن الدواجن المليونية

وفي سياق أخر، أشادت الغرفة بجهود الدولة في إنشاء مدن الدواجن المليونية بالمناطق الصحراوية، مناشدة الجهات المعنية بضرورة دعم المزارعين، وتوفير الأعلاف بأسعار مخفضة، وكذلك مراكز الفحص البيطري لمقاومة الأوبئة، وتهيئة أماكن مختلفة لضمان أعلى إنتاجية.

وأكدت في تقرير لها، مساندة الدولة لصغار المربين، وتنظيم استيراد اللحوم الحمراء، والاهتمام بالمراعي الخضراء الشاسعة، في ظل ما تتمتع به مصر من مزايا نسبية في تربية الماشية.

وأشارت الغرفة إلى إمكانية استغلال قيادة مصر للكوميسا في الدورة الحالية ومدتها 5 سنوات، وتفعيل العلاقات التجارية بين دول القارة، خاصةً السودان والصومال وأثيوبيا، والتي يمكن التعاقد معها على استيراد الماشية بأسعار معتدلة.

منظومة الدعم الجيدة

وأكدت على توافر أنابيب البوتاجاز بسعر 75 جنيها للأنبوبة بالمستودع، فيما تباع للمنازل بسعر 90 جنيها، موصية بتسريع وتيرة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المأهولة.

وترى الغرفة أنَّ منظومة الدعم بنظام الحصص التموينية، تعتبر الأفضل من حيث التطبيق في مصر، عند مقارنتها بباقي منظومات الدعم بالمجالات الأخري مثل «البوتاجاز» و«البنزين»، موصين بتعظيم الاستفادة خاصةً مع انتشارها بين الطبقات الفقيرة والمتوسطة وقدرتها على سد احيتاجاتهم من السلع الأساسية كالزيوت والأرز.

منظومة رغيف العيش الناجحة

ولفتت الغرفة إلى أهمية مواصلة منظومة رغيف العيش، لأهميتها ونجاحها في تغطية وتأمين احتياجات الأسر محدودة ومنخفضة الدخل ومتوسطة الدخل أيضاً من الخبز بما لا يقل عن 2 إلى 5% من حجم الإنفاق على الغذاء.

وأشادت بقرارات مجلس الوزراء في مارس 2022، بتحديد سعر بيع الخبز الحر «المميز 72% والخبز الفينو»، وإلزام كافة المتاجر والأفران السياحية ومنافذ البيع الأخرى بالإعلان عن أسعار المنتجات بوضوح للمستهلك.