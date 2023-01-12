اتحاد الغرف التجارية لقناة الحياة: الإفراجات الجمركية أتاحت السلع في الأسواق

قال الدكتور علاء عز، أمين سر اتحاد الغرف التجارية، إن الإفراجات الجمركية عن السلع تشكل انعكاسا إيجابيا على الأسواق، فالأيام الماضية شهدت إفراجات عن سلع للشركات المصرية، وبدأت تعمل بكامل طاقتها وتضخ في الأسواق، ومجرد إعلان أرقام الإفراجات له مردود إيجابي على السوق.

أي حاجب لسلعة بدأ يترعب بنزول سعرها

وأضاف «عز»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على «قناة الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، «اللي كان حاجب سلعة بدأ يترعب دلوقتي لأن سعرها بدأ ينزل، وبدأ يتخلص منها بطرحها في الأسواق، وهذا أدى لزيادة المتاح قبل وصول السلع التي أفرج عنها للسوق».

وأشار إلى أن السلع المقصودة مثل الأرز والفول واللحوم المجمدة، وكل أنواع الزيوت والذرة والصويا جرى الإفراج عنها بكميات كبيرة، ما أدى للتهدئة في قطاع الدواجن، وبدء طرح كميات كبيرة في الدواجن، فضلا عن الإفراج عن شحنات من الدواجن المجمدة بسعر نصف سعر الدواجن المحلية.

إفراجات كبيرة للسلع

وتابع: «رئيس الوزراء أعلن الإفراج عن سلع من الموانئ خلال العشرة أيام الماضية بقيمة 1.5 مليار دولار، كما شهد أمس واليوم إفراجات كثيرة للسلع والأرقام في تزايد مستمر، وحجم ما يتم الإفراج عنه أضعاف مضاعفة ما يرد للمواني».