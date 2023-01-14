ما هو جمع كلمة حسام التي يبحث عنها طلاب أولى ثانوي؟.. مُدرس يُجيب

أجاب محمود البارودي، مدرس اللغة العربية، على التساؤل الخاص، بما هو جمع كلمة حسام التي يبحث عنها طلاب أولى ثانوي؟، وذلك بالتزامن مع انطلاق الامتحانات اليوم، في المدارس، في لجان مراعية لكافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة كورونا، ووفق تعليمات المديريات التعليمية للإدارات بضرورة الالتزام الكامل بمواصفات الامتحانات التي تُعقد ورقيًا.

التفاصيل الكاملة لجمع كلمة حسام لطلاب الصف الأول الثانوي

وعن جمع كلمة حسام التي يبحث عنها طلاب أولى ثانوي، قال محمود البارودي لـ«الوطن»، إنه يتم جمعها على وزن أفعلة لتصبح أحسمة، موضحًا أنها ضمن أسماء الأسد أو السيف، مؤكدًا أن المعنى يختلف حسب سياق الجملة الذي وُضعت فيه الكلمة.

وأضاف مدرس اللغة العربية، أن جمع كلمة حسام، هو حِسام، بكسر الحاء، موضحًا أن الحسام يعني السيف، لافتًا إلى أنه يجب على الطالب فهم الجملة بشكل جيد وقراءتها أكثر من مرة قبل إعراب أو جمع الكلمة المطلوبة.

مواصفات امتحان اللغة العربية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أعلنت انطلاق امتحانات الصف الثانى الثانوي يوم السبت الموافق 14 يناير في مادة اللغة العربية، ويوم الأحد الموافق 15 يناير انطلاق امتحانات الصف الأول الثانوي العام فى مادتي اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية، موضحة أن الامتحانات تشمل على نسبة 85% من أسئلة الاختيار من متعدد وتعقد إلكترونيًا على أجهزة التابلت و15% من الأسئلة المقالية تُعقد ورقيًا.

وتعقد الامتحانات بمدارس التعليم العام (الفترة الصباحية) والمدارس الخاصة بالفترة الصباحية وتعقد امتحانات مدارس التعليم العام ( الفترة المسائية) والخدمات والمنازل بالفترة المسائية طبقا للجدول المعلن بنفس مواصفات الورقة الامتحانية.