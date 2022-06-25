ما جمع كلمة شاي في اللغة العربية؟.. يبحث عنها طلاب الثانوية العامة

ما جمع كلمة شاي التي يبحث عنها طلاب الثانوية العامة؟.. يبحث الطلاب بالتزامن مع قرب انطلاق الامتحانات عن جمع كلمة الشاي، والتي تبدأ غدًا الأحد الموافق 26 يونيو الجاري بمادة اللغة العربية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية في المدارس في لجان مؤمنة وتحت مراقبة قوية.

ما جمع كلمة شاي؟

وعن جمع كلمة شاي، قال الدكتور جودة مبروك، أستاذ اللغة العربية بجامعة بني سويف، في بث مباشر مع تليفزيون جريدة «الوطن» إن كلمة شاي من الكلمات الأعجمية التي يفهم منها المفرد والجمع من لفظها، وجمعها يكون بإضافة حرفي الألف والتاء، ليكون جمعها «شايات».

وأضاف «مبروك» خلال البث المباشر، أن كلمة شاي ليس لها جمع مشهور، لأنها تدل على المفرد والجمع، لافتاً إلى أنه يجب على طلاب الثانوية العامة التدرب بشكل جيد على الامتحان من خلال الإجابة عن الكثير من الأسئلة المتوافرة على المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم.

امتحانات الثانوية العامة 2022

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2022 في المواد التي تضاف للمجموع اعتبارًا من غد الأحد بمادة اللغة العربية، فتعقد الامتحانات ورقيًا بنظام البابل شيت والأسئلة التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وفي سياق متصل، قدمت وزارة التربية والتعليم عبر برنامج «جروب الماميز» مجموعة من النصائح المهمة لطلاب الثانوية العامة وهي الآتي:

- الاعتماد على مراجعات حصص مصر وبنوك أسئلتها.

- حل امتحانات كثيرة وبأفكار مختلفة.

- لا يوجد ما يسمى بالحفظ النهائي، والمطلوب هو فهم الأفكار المختلفة، وفهم مخرجات التعلم الخاص بكل درس.

-لا بد أن تكون المراجعات بالكتابة واستخدام الورقة والقلم، مما يساعد على ربط المعلومة في ذهن القارئ.

- مراجعة المقرر الدراسي بصوت مسموع حتى تثبت المعلومات في عقول الطلاب.

- ضرورة امتحان النفس لكسب مزيد من الثقة بالنفس.

- ممارسة التمرينات الرياضية لمدة 10 دقائق في اليوم لتحسين مهارات التفكير.

- الحصول على قدر كافٍ من النوم.