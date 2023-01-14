ما هو جمع كلمتي حليب وكسرى؟.. يبحث عنهما طلاب «أولى وتانية ثانوي»

كشف الدكتور نور الدين عابدين، أستاذ اللغة العربية بجامعة الإسكندرية، عن جمع كلمتي حليب وكسرى، التي يبحث عنهما طلاب أولى وتانية ثانوي، التي بدأت اليوم في المدارس في لجان مراعية للإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة كورونا، موضحًا أن جمع هذه الكلمات يقيس الحصيلة اللغوية للطالب.

جمع كلمة حليب

وأضاف الدكتور نورالدين الدين عابدين لـ«الوطن»، أن جمع كلمة حليب هو حُلب وحُلباء وأحلاب وحلبان وأحلبة، موضحًا الكلمة لها أكثر من جمع والسبب لأن القبائل قديمًا كانت تجمعها من وجهة نظرها الخاصة بها فكل قبيلة تستقر على جمع معين، مؤكدًا أنه لا يوجد لها قياس.

جمع كلمة كسرى

وعن جمع كلمة كسرى، قال أستاذ اللغة العربية بجامعة الإسكندرية، إن الكلمة تُجمع على أكاسر وتعني العظمة، موضحًا أنها كلمة فارسية الأصل وتدل على الفخامة والرتب العالية، مؤكدًا أنها كلمة على وزن فعلى.

تعليمات مهمة بشأن امتحانات أولى وثانية ثانوي

يذكر أن المديريات التعليمية، كشفت عن تعليمات مهمة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، موضحة أن منصة الامتحان (swift assess) الموجودة على التابلت هي منصة تختلف عن باقي منصات الامتحانات في الأعوام السابقة، مشددة على منع تقسيم الشاشة على المنصة لأن تقسيمها سيعمل على غلق الامتحان، مما يترتب عليه الخروج من المنصة ومهما حاول الدخول عليها لن تفتح.

وأكدت المديريات التعليمية، أنه ممنوع فتح الكتب الدراسية الإلكترونية على التابلت أو فتح نوافذ أو محاولة التهكير، وممنوع الخروج من المنصة لأي سبب لأنها ستغلق ولن تسمح بالدخول مرة أخرى، وممنوع استخدام برنامج "جيو جيبرا" الموجود على التابلت.