ما جمع كلمة ضيم؟.. أستاذ لغة عربية يُجيب

كشف الدكتور نورالدين عابدين، أستاذ اللغة العربية بجامعة الإسكندرية، عن جمع كلمة ضيم، موضحاً أن الكلمة تعني الظلم والإزلال، وتوجد في مختلف معاجم اللغة العربية كمعجم المعاني والوسيط بكثرة.

تفاصيل جمع كلمة ضيم

وأضاف «عابدين» لـ «الوطن»، أن جمع كلمة ضيم «بتسكين الياء وفتح الضاد» هو ضيوم على وزن فعول، ولها نفس المعنى أيضاً وهو الظلم والمشقة، لافتاً إلى أن اللغة العربية مليئة بالعديد من الكلمات التي تحمل أكثر من معنى، أبرزها:

مفرد الحنايا

- مفرد كلمة الحنايا هو حنية، والتي تُقاس على كلمة الثنايا التي تعني المنعطفات الداخلية ومفردها ثنية.

جمع كلمة حسام

- يجري جمعها على وزن أفعلة لتصبح أحسمة.

معنى كلمة قراع

- تُطلق على المعارك أو الحروب وتدل على شدتها.

جمع كلمة قمح

- هو أقماح على وزن أفعال مثل غنم وأغنام.

إجمالى عدد المتقدمين لامتحان اللغة الأجنبية من الصف الأول الإعدادي 189860 طالبا

يذكر أن امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول للعام الدراسي 2022/ 2023 للصف الثانى الثانوى العام، انطلقت اليوم بالجيزة، بمادة اللغة العربية وقد بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 72888 طالبا وطالبة بنسبة حضور 99%، وأدى أيضا طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادة الجبر واللغة الأجنبية بإجمالي 189860 طالبا وطالبة في مادة الجبر وبنسبة حضور 96.2%، وكان إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان اللغة الأجنبية من الصف الأول الإعدادي 189860.

وأكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عدم دخول الطلاب اللجان بأي أجهزة إلكترونية مثل الهواتف المحمولة والسماعات وشدد على تذليل جميع العقبات وحل كل المشاكل التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير العملية الامتحانية وإبلاغ غرفة العمليات بديوان المديرية للمتابعة.