 جمع كلمة قمح.. يبحث عنها طلاب أولى وتانية ثانوي

كشف عبدالحميد العسكري، مدرس لغة عربية، عن جمع كلمة قمح التي يبحث عنها طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بالتزامن مع انطلاق الامتحانات اليوم في المدارس، والتي تُعقد ورقيًا وإلكترونيًا، بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية ومدارس المرحلة الثانوية.

جمع كلمة قمح

وأضاف عبدالحميد لـ«الوطن»، أن جمع كلمة قمح هو أقماح على وزن أفعال مثل غنم وأغنام، موضحًا أن الكلمة جمع تكسير، وذلك في غالبية معاجم اللغة العربية.

وأوضح مدرس اللغة العربية، أن كلمة قمح تُجمع جمع تكسير، لأن كل ما هو غير عاقل يتم جمعه جمع تكسير، موضحًا أن معاني الكلمات وجمعها يتوقف على حسب معنى وسياق الجملة.

تعليمات مشددة بشأن امتحانات أولى وثانية ثانوي

يذكر أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، انطلقت اليوم بمادة اللغة العربية، وشددت المديريات التعليمية على جميع طلاب الصف الأول والثانى الثانوى بأنه ممنوع منعًا باتًا ونهائيًا اصطحاب التليفون المحمول للمدرسة خلال فترة الامتحانات، مؤكدة في منشورات معممة على المدارس، أن من يخالف ذلك يتم مصادرة تليفونه ويتم تسليمه للإدارة.

وشددت المديريات على جميع الملاحظين مصادرة أى تليفون داخل اللجنة وإبلاغ إدارة المدرسة فورا بذلك، مؤكدة أن من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمسئولية، لافته إلى ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.