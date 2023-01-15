توزيع درجات امتحان الرياضيات للصفين الأول والثاني الثانوي 2023، من أكثر كلمات البحث من جانب طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وخاصة بعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، أمس، في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

توزيع درجات امتحان الرياضيات للصفين الأول والثاني الثانوي 2023

وأعلن التوجيه العام للرياضيات، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات وتوزيع درجات امتحان الرياضيات للصفين الأول والثاني الثانوي 2023 وهي كالتالي :-

- 27 سؤالا اختياريا، كل سؤال بدرجة.

- سؤالان مقاليان بدرجتين وآخر بـ3 درجات.

- أعمال السنة ثماني درجات.

- إجمالي الدرجة النهائية 40 درجة.

تطبيقات الرياضيات

- 20 سؤالا اختياريا بدرجة.

- سؤالان مقاليان بدرجتين لكل سؤال.

أعمال السنة 6 درجات.

كانت وزارة التربية والتعليم الفني، حددت ضوابط وآليات امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وهي كالتالي:-

- عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في المدارس الحكومية والخاصة المتصلة بالإنترنت إلكترونيا.

- تتضمن الورقة الامتحانية للصفين الأول والثاني الثانوي أسئلة اختيار من متعدد بنسبة (85%) وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة (15%).

- عقد الامتحانات لمدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة غير المتصلة بشبكة الإنترنت يجري امتحانهم لأسئلة الاختيار من متعدد بنسبة (85%) إلكترونيا على أجهزة التابلت والأسئلة المقالية بنسبة (15%) ورقيًا.

- عقد الامتحانات للطلاب الذين لم يستلموا أجهزة التابلت ورقيا.

- في حالة حدوث أي مشكلة تقنية في أي مادة يجري أداء الامتحان ورقيا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.

- المدرسة مسؤولة عن التصحيح وإصدار النتيجة بعد العرض على مدير عام الإدارة التعليمية.