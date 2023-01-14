فوز «شرم الشيخ الدولي» بالجائزة الذهبية ضمن أفضل المستشفيات العربية الخضراء

أعلن الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية المصرية، فوز مستشفى شرم الشيخ الدولي بالجائزة الذهبية ضمن أفضل المستشفيات العربية الخضراء، مشيرًا إلى أنه جرى تكريم هيئة الرعاية الصحية لفوزها أيضًا بالجائزة الماسية كأحد الأبطال العرب في تغيير ثقافة الرعاية الصحية على مستوى الوطن العربي بمؤتمر اتحاد المستشفيات العربية.

جهود الرعاية الصحية لإعداد المستشفيات المصرية

وأضاف «السبكي»، في تقرير مذاع عبر فضائية «النيل للأخبار»، أن هيئة الرعاية الصحية بدأت بهذا العمل منذ فترة طويلة ليتم إعداد هذه المستشفيات، ولتكوين رؤية شاملة لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في جمهورية مصر العربية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، بشكل مختلف وبطريقة متميزة.

مبادرات صحية عديدة استهدفت المرضى بمصر وأفريقيا

وأوضح الدكتور حاتم الزرداني صاحب العديد من المبادرات الصحية، أن العديد من المبادرات الصحية شملت العديد من الفئات والأمراض كمبادرات صحة المرأة ومكافحة الأورام، سواء في مصر أو في القارة الأفريقية، إضافة إلى الدور الكبير الذي قامت به المبادرات الكبرى كمبادرة 100 مليون صحة ومبادرة الاعتلال الكلوي.