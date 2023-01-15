بالتزامن مع محاكمته.. خبير قانوني يوضح عقوبة المتهم الثاني بقتل «سيدة بورسعيد»

قبل أن تستدل محكمة جنايات بورسعيد الستار عن قضية قتل سيدة بورسعيد داليا الحوشي، والحكم على المتهم «الحدث» بالتعاون مع ابنتها نورهان خليل داخل منزلها بحي الفيروز في مدينة بور فؤاد في محافظة بورسعيد، تنظر محكمة جنايات الطفل بمحافظة بورسعيد، بعد قليل، اليوم الأحد، جلسة محاكمة المتهم الحدث، بعد أن أحالت محكمة الجنايات الفتاة لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها.

ما مصير المتهم الحدث بقتل سيدة بورسعيد

وبعد تحقيقات موسعة أجريت في قضية قتل سيدة بورسعيد، واعترافات تفصيلية للمتهمين، أحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت لهما تهمة قتل سيدة بورسعيد على يد ابنتها نورهان خليل بمعاونة جارها الطفل حسين الذي لم يتجاوز عمره 15 سنة، انتقامًا من المجني عليها داليا الحوشي، 44 سنة، بعدما كشفت علاقتهما.

وكانت محكمة جنايات الطفل بمحافظة بورسعيد برئاسة المستشار النائب العام، أحالت الطفل المتهم لمحكمة الطفل المختصة، لأنَّه لم يتجاوز الـ 15 عامًا بعد، أن وجهت له تهمة ارتكاب جريمة قتل والدة المتهمة عمدًا مع سبق الإصرار.

مصير الطفل المتهم

وفي هذا الصدد، كشف أشرف ناجي المحامي بالنقض، مصير الطفل المتهم، قائلًا إن هناك مفاجأة في الحكم على المتهم بقتل سيدة بورسعيد داليا الحوشي وهو أن الطفل لم يلق جزائه بـ الإعدام، لأنه حدث لم يكمل الـ18 عاما، وفقًا لما جاء في المادة رقم 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996، بإصدار قانون الطفل المعدل في المادة رقم 1 من القانون رقم 126 لسنة 2008 ونصت على أنه «لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة»، ولكن اقصي عقوبة تقع عليه هي الحكم بـ15 عاما.

عصا خشبية مثبت بها مسامير الأداة المستخدمة في الجريمة

وكانت وجهت النيابة العامة، للمتهمين بقتل المجني عليها سيدة بورسعيد، أنهم بيتا النية وعقدا العزم على قتلها حتى لا تفضح أمر علاقتهما، فنفذا الجريمة باستخدام عصا خشبية مثبت بها مسامير، ومطرقة وماء مغلي وسكين وكأس زجاجية مكسورة، وتحينا يوما لتنفيذ المخطط، وذلك بعدما أن هيأت المتهمة ابنة المجني عليها للطفل من دخول للمنزل أثناء نوم والدتها المجني عليها، ليقتلاها ويسرقا هاتفها ومحاولة لإخفاء الجريمة.

نتيجة فحص الملابس المعثور عليها في مسرح الجريمة

وفي وقت سابق اعترفا المتهمين أمام النيابة العامة، كيفية تخطيطهما للجريمة وطريقة ارتكابها، وقاما بتمثيلها، وتبين بشهادة الشهود أن الملابس المعثور عليها والملطخة بالدماء في مسرح الجريمة، خاصة بالمتهم الطفل وتطابق البصمة الوراثية لدماء بالمجني عليها.

محادثات وسجلات صوتيّة في هاتف الفتاة وشريكها

وبفحص رجال الشرطة لكشف غموض الواقعة، تبين من فحص هواتف المتهمين الفتاة وشريكها، وهاتف المجني عليها وجود محادثات بين المتهمين منها ما سجل صوتيًّا، ودلت صراحة على اتفاقهما بارتكاب الجريمة وأقرّ بها المتهمان، وكشفت المحادثات عن اتفاقهما على ارتكاب الجريمة، وضبطت النيابة العامة بإرشاد الطفل المتهم الحدث عن الأدوات التي استخدمها بمساعدة المتهمة في ارتكاب الجريمة.