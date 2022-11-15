جامعة عين شمس: مستشفى جديد للطوارئ واستمرار العمل بالمدينة الطبية

كشف الدكتور طارق يوسف، القائم بأعمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس، عن أجندة العمل خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنه سيعمل على استمرار كافة أعمال تطوير المستشفيات الجامعية لتقديم خدمات صحية متميزة للمرضى، مؤكداً الانتهاء من المدينة الطبية بالجامعة والتي تشمل وحدات متخصصة لتقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمرضى في أواخر 2024 وأوائل 2025.

إنشاء مستشفى الطوارئ الجديد

وأضاف الدكتور طارق يوسف لـ«الوطن»، أنه سيعمل على إنشاء مستشفى الطوارئ الجديد ويستوعب 120 سريرا و60 سريرا للرعاية و8 غرف عمليات وغرفة متخصصة للسموم ومن المرجح الانتهاء منها خلال عام 2023، مؤكداً أن المستشفى سيقدم الخدمات الصحية المتكاملة للمرضى.

التجهيزات النهائية لزراعة أول حالة رئة في مصر

وعن زراعة أول حالة رئة في مصر، أكد القائم بأعمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس الجديد، أنه يجر حالياً التجهيزات النهائية لأول عملية جراحية لزراعة الرئة في مصر.

يذكر أن الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أصدر قراراً بتكليف الدكتور طارق يوسف أحمد، الأستاذ بكلية الطب ونائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بالجامعة، بأعمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية لمستشفيات جامعة عين شمس وذلك اعتباراً من 13 نوفمبر 2022.