«هلاوس» يعود لمسرح الهناجر في موسمه الرابع الثلاثاء المقبل

يعود فريق عمل مسرحية «هلاوس» لتقديم الموسم الرابع للعرض في السنة الثالثة له، يوم الثلاثاء المقبل، على مسرح مركز الهناجر للفنون بدار الاوبرا المصرية، برئاسة شادي سرور، وتستمر لمدة أسبوع وهي من تجارب المسرح الصامت المختلفة من إنتاج مسرح الدولة التي تعتمد على 4 مدارس تمثيلية وهي المسرح الجسدي والمايم والبانتومايم والمسرح الأسود.

ويشارك في تقديمه كل من عمر عز، وهاني فاروق، وأحمد حسن، ونهال فهمي ومعتصم شعبان، وجورج فوزي، ومصطفى حزين، ويشارك في الأداء وتنفيذ المسرح الأسود كل من ريم عصام وحبيبة عمرو، العرض مأخوذ عن رواية «تاجر البندقية» للمؤلف العالمي ويليام شكسبير.

الموسم الرابع من مسرحية «هلاوس»

وعن الموسم الرابع من العرض، قال المخرج محمد عبدالله، يعود فريق عمل مسرحية «هلاوس» لمسرح الهناجر على مدار أسبوع لتقديم العرض من جديد بعد حصوله على العديد من الجوائز في عدد من المهرجانات آخرها المهرجان الدولي للمسرح التجريبي لعام 2022، وسيكون العمل جديد ومختلف بعض الشيء عن المواسم الأولى له.

هذه النوعية من العروض يتمّ تطويرها بشكل مغاير نتاجًا للعرض الأول لها ليكون لها رونق جديد، فالعمل يعتمد بشكل أكبر علي الإمكانيات الجسدية للممثلين بدلًا من الحوار المسرحي، فهي تجربة استثنائية مختلفة عن العروض المسرحية العادية، إذ يركز علي تقديم العلاقات الإنسانية بشكل أكبر .

وأضاف أنَّ عرض «هلاوس» عن رائعة شكسبير، لا يهدف منه تقديم تاجر البندقية، ولكن كما أوضحت التركيز علي تقديم العلاقات الإنسانية من صداقة وحب وغيرة وكره، إني أحاول أن أقدم رسالة لكل فناني المسرح الجسدي.

أبطال مسرحية «هلاوس»

‎«هلاوس» أداء عمر عز، وهاني فاروق، وأحمد حسن، ونهال فهمي ومعتصم شعبان، وجورج فوزي، ومصطفى حزين، ويشارك في الأداء وتنفيذ المسرح الأسود كل من ريم عصام وحبيبة عمرو، تصميم الإضاءة أبو بكر الشريف، ملابس أميرة صابر - عبدالرحمن القاضي ، إكسسوار هاجر كمال، مكساچ الصوت يسرا توفيق، إعداد موسيقي محمد عبدالله تنفيذ صوت دينا سليمان، مكياچ وأقنعة محمد فوزي «بكار»، ومخرج منفذ أحمد رضا، هلاوس عن رائعة وليم شكسبير، من إعداد وإخراج محمد عبدالله.