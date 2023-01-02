«السياحة» تكشف موعد نقل القناع الذهبي لتوت عنخ آمون إلى المتحف الكبير

قال الدكتور الطيب عباس، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، إن العمل انتهى بشكل كامل فيما يخص سيناريو العرض المتحفي لقاعة توت عنخ آمون بالمتحف والتي ستشهد جمع كامل آثار توت عنخ آمون للمرة الأولى منذ اكتشاف مقبرته قبل 100 عام.

وأشار عباس في تصريحات لـ «الوطن»: «تتبقى مجموعة توت عنخ آمون بالمتحف المصري بالتحرير وتضم عداد من القطع منها تمثال (الكا) وكرسي العرش والتوابيت المذهبة والقناع الذهبي وهو آخر قطعة ستدخل القاعة قبل الافتتاح الكبير للمتحف بعشرة أيام حيث سيتم نقله في احتفالية خاصة تليق بواحدة من أهم قطع مجموعة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون».

من ميدان المسلة لقاعات العرض

وتابع مساعد وزير السياحة والآثار: «لا يقتصر سيناريو العرض المتحفي بالمتحف المصري الكبير على قاعة توت عنخ آمون، حيث تبدأ الزيارة بعرض المتحف المصري الكبير الحضارة المصرية القديمة، بداية من ميدان المسلة المعلقة التي تعد الأولى من نوعها في العالم وهي أول قطعة أثرية تستقبل الزوار وتوجههم إلى الصالة الرئيسية المعروفة باسم البهو العظيم، حيث يرحب بهم تمثال الملك رمسيس الثاني، الذي يبلغ وزنه أكثر من ثمانين طنًا، ومن هذا المكان يبدأ الزوار رحلتهم لاستكشاف التاريخ المصري العريق، من خلال ألاف القطع الأثرية الفريدة».

أقسام أخرى للمتحف

جدير بالذكر أن المتحف المصري الكبير يضم متحفًا للأطفال، ومساحة للمعارض المؤقتة، ومكتبة، ومركزًا تعليميًّا، بالإضافة إلى مركز لترميم الآثار، مزود بأحدث التقنيات العلمية. ويشتمل المتحف أيضًا على مكاتب، ومسرح كبير، وقاعة مؤتمرات، ومنطقة للأنشطة التجارية، ومطاعم فاخرة. أما الجزء الخارجي من المتحف فسيشتمل على: مجموعة من الحدائق من بينها حديقة المنحوتات، وحديقة النخيل، والحديقة المُدَرَّجة ذات التصميم الفريد.